Dronken vrouw rijdt als een gek: oplettende automobilist voorkomt erger

De politie heeft onlangs dankzij een oplettende automobilist een vrouw van de weg kunnen plukken aan de Helderseweg in Alkmaar. De 42-jarige Schagense was zwaar onder invloed van alcohol.



De getuige zag rond 15.10 uur hoe de vrouw als een gek reed. Zo kwam ze tegen een vangrail aan, belandde ze op de andere weghelft, reed ze een busbaan op en raakte daarbij bijna een bus. Ze stopte als klap op de vuurpijl voor een groen licht.



De man bleef achter de vrouw aanrijden en belde ondertussen met de politie. Op de Helderseweg kon de auto van de vrouw uiteindelijk aan de kant worden gezet. Daar moest zij een blaastest doen, waaruit bleek dat de veertiger bijna vijf keer meer dan toegestaan had gedronken. De politie omschrijft dat de vrouw 'als een toeter' was.



Het rijbewijs van de vrouw is ingenomen; tegen haar is een proces-verbaal opgemaakt.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: