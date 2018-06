Hoe kan je weten welke de snelste rij aan de kassa is?

Je hebt net je winkelkar tot aan de rand gevuld, en dan komt die eeuwige twijfel: aan welke kassa zal je het snelst bediend worden? Honderd procent ze

06-06-2018 18:23:50 Lennie

Bijna 100% zeker dat ik in de verkeerde rij sta....

06-06-2018 18:29:56 stora

Het maakt niet uit in welke rij ik stap, het is altijd de verkeerde.

Of iets scant niet en ze moeten wachten op iemand uit de winkel of de kassarol is op.

Dat is toch de wet van Murphy.

06-06-2018 18:30:49 De Paus

S Ik zeg altijd: Jongens even de Paus laten voorgaan. Een beetje respect voor een oude kerkvorst, of moeten mijn vuisten jou dat respect bijbrengen?

06-06-2018 18:54:26 Emmo

Veel in het karretje maakt geen donder uit. De cassieres jassen een volle kar er in no time doorheen.

Ik kijk naar de mensen. De meeste vrouwen met kinderen zijn efficiënt en snel. Ze moeten wel. Ouwe kerels, nóg ouder dan @De_Paus gaan nog wel eens voor de gezelligheid.

06-06-2018 19:05:26 Kooldioxide

Toen ik op kamers woonde wist iedereen in de wijde omgeving dat je de rij van kassamedewerker Alice moest vermijden, want Alice scande de producten zo traag dat zij een klant hielp in dezelfde tijd dat elke andere medewerker 4 klanten met volle karren verwerkt had.



En... als... er... dan... een... streepjescode... miste... ging... ze... in... slow... motion... hulp... halen...



Alice had waarschijnlijk een vooroorlogs* contract waarin het nog niet mogelijk was om slecht presterende medewerkers te ontslaan.



* van voor de Tachtigjarige Oorlog

06-06-2018 19:07:00 allone

@Kooldioxide : dwz dat bij Alice nooit een rij stond?

06-06-2018 19:07:44 Lennox

Als je tegenwoordig in de bibliotheek je boeken brengt of haalt, dan doe je dat door zelf te scannen. Je legt dan je hele stapel in een keer op het scanplaatje en die scant 6 opeen gestapelde boeken zonder problemen tegelijk. Ik hoop dat ze iets dergelijks ook voor de boodschappen uitvinden.



Dat je je boodschappen meteen in je tas doet en bij de kassa de inhoud van je tas in totaliteit gescand wordt.





06-06-2018 19:09:47 SamuiAxe

@Lennox : Bestaan die ouderwetse bibliotheken nog? En je gaat er ook boeken lenen? Ik dacht dat die dingen inmiddels hopeloos verouderd waren

06-06-2018 19:16:29 SamuiAxe

@Lennox :



Ik zelf lees alweer vele jaren enkel digitale boeken. Ik heb in de loop der jaren een eigen digitale bibliotheek opgebouwd. Ik heb zo'n 8000 boeken op voorraad

06-06-2018 19:21:56 Lennox

. @SamuiAxe : Is natuurlijk ook veel praktischer, ik heb ook een aantal digitale boeken op mijn mobieltje, maar vind het eigenlijk gewoon wel lekker om een echt boek in m'n handen te hebben. Ben ook dol op goed gevulde boekenkasten, die ik enorm gezellig vind. Emmo staat er ook in

06-06-2018 19:29:30 SamuiAxe

@Lennox : Ik heb Emmo hier op mijn HD

Maar inderdaad, toen ik nog in NL woonde had ik vele boeken. Ik heb er heel veel meegenomen naar hier maar het was tamelijk onpraktisch omdat ik niet genoeg ruimte had. Dus heb ik al mijn boeken aan een uitleen verkocht en ben digitaal gaan lezen. Ik lees op mijn dierbare iPad m.b.v. een inmiddels uit de handel gehaald programma maar waar ik aan verknocht ben en dus nog steeds gebruik, (Stanza), voor mij een prima app om mee te lezen..

06-06-2018 19:44:54 Lennie

Nou staan we nog maar zelden in de rij bij de kassa. Wij doen onze boodschappen bij de supermarkt waar ze een zelfscanservice hebben. Bij de kassa hoef je alleen nog maar af te rekenen. Supermakkelijk!

06-06-2018 19:54:23 Beereekhoorn

@Lennox :



On topic ik trek ruim de tijd uit voor de boodschappen en laat mensen met een dingetje altijd voorgaan dat is zo dankbaar en dan maakt de lengte van de rij echt niet uit



@SamuiAxe : vinden jullie digitaal lezen echt prettig? Ik heb zo'n ding maar vind het heerlijk om een echt boek in handen te houden, of gewoon naar mijn boeken te kijken

On topic ik trek ruim de tijd uit voor de boodschappen en laat mensen met een dingetje altijd voorgaan dat is zo dankbaar en dan maakt de lengte van de rij echt niet uit

06-06-2018 19:58:33 Emmo

@Beereekhoorn : @Lennox : Voor mij is het een kwestie van wennen. En natuurlijk een beetje de kwaliteit van de e-reader.

06-06-2018 19:59:55 stora

@Beereekhoorn , alleen mensen met een dingetje? Dus als je aan een vrouw vraagt heeft u een dingetje en ze zegt, nee de operatie is volgende week dan mag ze niet voor?

06-06-2018 21:16:24 Beereekhoorn

@stora :



Oké ik zal de volgende keer 'boodschapje' schrijven



Oké ik zal de volgende keer 'boodschapje' schrijven

@Emmo : de kwaliteit is goed maar alleen voor op vakantie

06-06-2018 21:20:52 stora

Ik doe trouwens nooit met scanapparaten boodschappen.

Want dan kost uiteindelijk banen.

En zo lang ik kan helpen om jonge mensen hun baan te houden (laagbetaalde banen, dat wel, maar ideaal voor bv studenten en mensen met een lage opleiding) dan werk ik daar graag aan mee.

Men is al bezig om bv met je horloge of een ring te betalen.

Oftewel men wil dat door onze strot douwen.

Net zoals vroeger de pinpas door onze strot is gedouwd.

Die kreeg je gratis.

Het gevolg kennen we allemaal.

Alle bankenkantoren waar men je kende als je vaste klant was, die zijn opgeheven en het personeel is op straat gedonderd.

En dat onder het mom van efficient werken.

Nou, efficient ... mijn hoela.

Je krijgt een bandje met keuzenummers en dan sta je heel lang n de wacht en vaak wordt je ook van het kastje naar de muur gestuurd.

Zo lang ik kan, werk ik daar niet aan mee.



06-06-2018 21:22:40 stora

@Beereekhoorn , ik twijfelde wat je met dingetje bedoelde

06-06-2018 21:24:30 Lennie

@stora :



De supermarkt waar wij naar toe gaan heeft niet alleen maar scankassa's hoor. Ze hebben 2 scankassa's en nog 6 gewone kassa's, waar je gewoon de boodschappen op de band kunt leggen. Er zijn veel mensen die het scannen niet gemakkelijk vinden of die er net zo over denken als jij. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zo nog nooit over gedacht heb...



De supermarkt waar wij naar toe gaan heeft niet alleen maar scankassa's hoor. Ze hebben 2 scankassa's en nog 6 gewone kassa's, waar je gewoon de boodschappen op de band kunt leggen. Er zijn veel mensen die het scannen niet gemakkelijk vinden of die er net zo over denken als jij. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zo nog nooit over gedacht heb...

