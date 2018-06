Na 52 jaar op de zeebodem: flessen motorolie uit 1966 spoelen aan op onze stranden

Een opmerkelijke strandvondst aan de Belgische kust vorige week: 15 flessen motorolie uit 1966 die maar liefst 52 jaar op de zeebodem hebben gelegen, spoelden aan op de stranden. Vermoedelijk zijn de bidons afkomstig van een container die enkele decennia geleden in zee belandde.



Maar liefst 52 jaar hebben ze op de zeebodem gerust: de 15 oude bidons motorolie die de 20-jarige Aron Fabrice uit Oostduinkerke verzamelde. Fabrice is vrijwilliger bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en Proper Strand Loper. "Ik gebruik ze als bewijsmateriaal bij lezingen over afval en onderzoek welke organismen erop zitten."



Vermoed wordt dat er 52 jaar geleden een container met motorolie in zee belandde. In 1967 spoelden dezelfde flessen aan op een strand van het Nederlandse waddeneiland Texel. "Toen werd de olie zelfs nog opnieuw verkocht aan autohandelaars." En ook in de jaren en decennia erna werden er gelijkaardige flessen gevonden aan de Belgische, Nederlandse en nu ook Franse kust. Wellicht ontsnappen er af en toe flessen uit de container.



Pas recent werd de link tussen de verschillende vondsten gelegd. Fabrice werd verwittigd door iemand die al vijf flessen aantrof in Sint-Idesbald, waarop hij besliste de hele kustlijn van Leffrinckoucke tot Knokke af te speuren. "Dat leverde 15 flessen op in totaal, met nog vijf in Noord-Frankrijk, drie in Lombardsijde aan de pier, een in De Panne en een in Middelkerke. Enkele lagen al in de vuilnisbak, dus zijn er allicht nog meer aangespoeld. De aanhoudende noorderwind blies ze hierheen."



Naar eigen zeggen wil hij petroleumbedrijf BP aanschrijven om uit te zoeken waar de container precies ligt. "Al weet ik niet of ze zullen willen meewerken."

