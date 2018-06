Waarom avocado’s wortelen worden

Het eerst werd het opgemerkt door winkelketens in Australie, maar intussen is het ook bekend uit Engeland. Avocado’s die veranderen in wortelen.



Avocado’s zijn duur, wortelen niet. En behoorlijk vaak drukken winkelende klanten bij het wegen van de avocado’s – per ongeluk – op de knop wortelen, terwijl in hun zakje avocado’s zitten.



Als je zelf bij een doe-het-zelf kassa afrekent is de kans op ontmaskering minimaal. En als het toch gebeurt kun je zeggen dat je kippig bent en op het verkeerde knopje hebt gedrukt.



Een Britse criminologe vertelt aan de Independent dat een grootwinkelbedrijf de praktijk ontdekte via het voorraadbeheer. Er werden beduidend meer wortelen verkocht dan feitelijk de winkel verlieten en de avocado’s waren veel eerder op dan het systeem aangaf.



Of Nederlandse supermarkten er ook last van hebben is niet bekend.

Reacties

05-06-2018 09:17:05 stora

Stamgast



Natuurlijk hebben ze daar in Nederland ook last van.

Bij steeds meer supermarkten worden groente en fruit bij de kassa gewogen, terwijl je dat vroeger op de afdeling moest doen en een sticker moest plakken.

05-06-2018 12:32:10 botte bijl

Stamgast



@stora :

precies dat dacht ik ook al. dat mensen iets een goedkoper product aangeven bij het afwegen, dat is nieuw voor mij, maar mij viel wel op dat er bij sommigen na het wegen nog een handje bonen in het zakje werd gestopt precies dat dacht ik ook al. dat mensen iets een goedkoper product aangeven bij het afwegen, dat is nieuw voor mij, maar mij viel wel op dat er bij sommigen na het wegen nog een handje bonen in het zakje werd gestopt

05-06-2018 12:41:04 Jura6

Erelid



Link Leuk filmpje voor bij het artikel...

05-06-2018 12:57:02 De Paus

Oudgediende



S Wat wij Nederlanders wel doen: Als we de tomaten in het zakje doen halen we natuurlijk wel eerst de groene takjes eraf.

