Antieke spijkerbroek verkocht voor bijna 100.000 euro

Een 125 jaar oude spijkerbroek van het merk Levi's heeft bij een veiling in de Verenigde Staten ongeveer 100.000 dollar, omgerekend meer dan 85.000 euro, opgeleverd. De identiteit van de in Zuidoost-Azi woonachtige koper is niet bekendgemaakt.De originele eigenaar Solomon Warner kocht de broek in 1893. Waarschijnlijk heeft hij hem maar een paar keer gedragen voordat hij in 1899 overleed aan kanker. De broek was bewaard in een koffer en was in een uitzonderlijk goede staat toen hij gevonden werd.In 2016 probeerde veilingmeester Daniel Buck Soules de broek al eens online te veilen. Destijds gooide een fout in het computersysteem roet in het eten. Soules besloot daarom om de broek nu op de 'ouderwetse' manier te verkopen.Over de nieuwe eigenaar van de broek is niet veel bekend, maar over de broek zelf wel. De broeken van de 19e eeuw zagen er heel anders uit dan die van nu. Men had bijvoorbeeld maar n achterzak en de broek heeft geen riemlussen, omdat bretels toen gebruikelijker waren.Het is niet de eerste keer dat een oude spijkerbroek voor veel geld over de kop gaat. Eerder kocht een Japanse verzamelaar een broek uit de jaren 1880 voor ruim 50.000 euro. Een andere broek uit 1888 ging voor 'een bedrag van zes cijfers' over de toonbank, aldus Soules.