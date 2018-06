Oude fles wijn levert meer dan 100.000 euro op

Een 244 jaar oude fles Franse witte wijn heeft op een veiling in Frankrijk 103.700 euro op gebracht, ongeveer vijf keer zoveel als was verwacht. Twee andere flessen van de wijnmaker uit hetzelfde jaar leverden 76.250 en 73.200 euro op.De drie flessen stammen uit 1774. De druiven werden geoogst toen Lodewijk XVI nog koning was. De nakomelingen van wijnmaker Anatoile Vercel (1725-1786) bewaarden ze van generatie op generatie in een kelder in Arbois, een wijnstad in de Franse Jura.De kopers komen uit Canada en de VS. Of de wijn nog drinkbaar is, is onbekend. Het veilinghuis zegt dat in 1994 een testpanel de inhoud van eenzelfde fles heeft geproefd. Zij gaven er een 9,5 aan.