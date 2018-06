Grote brokken beton op weg in Zundert gelegd: Je bent niet goed wijs!

Op de Achtmaalseweg in Zundert zijn vorige week in de nacht van zaterdag op zondag grote brokken beton op de weg gelegd. Dat meldt een wijkagent, die bijna op de stukken steen reed.



"Dit kan levensgevaarlijke situaties opleveren", benadrukt de wijkagent op Twitter. Hij laat weten dat wie dit gedaan heeft 'niet goed wijs' moet zijn. Hij heeft de brokken beton weggehaald.



De brokken beton doen denken aan de grote keien die een klein jaar geleden in Schijndel op de Structuurweg waren gelegd. Een hoogzwangere automobiliste kon de stenen niet ontwijken. Haar auto kreeg een klapband, ze botste op een boom en raakte zwaargewond. De vrouw beviel in januari van een gezonde dochter maar liep ernstige verwondingen op, waaronder een incomplete dwarsleasie. Ze kan haar benen nog nauwelijks bewegen.



De drie vrienden die dit op hun geweten hebben - 17, 18 en 19 jaar oud - stonden begin deze maand voor de rechter. Het Openbaar Ministerie verdenkt de jongens van 'poging moord dan wel doodslag in vereniging'.

Reacties

03-06-2018 17:30:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.982

OTindex: 17.846

Quote:

Het Openbaar Ministerie verdenkt de jongens van 'poging moord dan wel doodslag in vereniging'. En nou maar hopen dat de rechter dat ook vindt. En nou maar hopen dat de rechter dat ook vindt.

03-06-2018 18:03:39 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.574

OTindex: 142

T S @Emmo : Natuurlijk niet... dat kost de staat te veel geld.... 20 uur dienst verlening en 3 maal een kruisje slaan...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: