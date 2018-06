Dronken mannen stinken zo naar alcohol dat blaastest-apparaat niet meer werkt

Twee dronken mannen uit Geldrop moeten zich binnenkort melden bij de rechter omdat ze in de nacht van vrijdag op zaterdag dronken op hun bromfiets stapten. Ze hadden zoveel gedronken dat de blaasapparatuur van de politie volledig van slag raakte.



De mannen konden volgens de politie nauwelijks op hun eigen benen staan en hadden ‘zowat de hele rijbaan nodig om op de weg te blijven’. Bij de blaastest op het politiebureau blies een van de mannen 4,5 keer de toegestane hoeveelheid.



“Doordat in de ruimte waarin de man de ademtest onderging een zeer penetrante lucht van alcohol de overhand nam, werkte het apparaat niet meer voor de tweede man en gaf het apparaat een storing aan”, zo schrijft de politie op Facebook.



Drie kwartier later werkte alles weer naar behoren omdat de ruimte was gelucht en blies de tweede man viermaal de toegestane hoeveelheid. “Ook bleek de man te rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs en identificeerde de man zich met een id-kaart die 4 jaar verlopen was.”



Het rijbewijs van de eerste man is ingevorderd.

