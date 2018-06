Willem-Jan vindt handgranaat en mag 'm zelf tot ontploffing brengen

Willem-Jan Tibma en zijn vriendjes en vriendinnetjes van een basisschool in het Friese Ee zullen hun schoolkamp in Westerbork niet snel vergeten.



Afgelopen woensdag vond Willem-Jan een handgranaat in de bossen, toen hij met klasgenootjes levend stratego aan het spelen was.



"Ik zag iets uitsteken en ik dacht: dit lijkt wel op een granaat. Toen heb ik hem opgepakt en naar de meester gebracht", vertelt Willem-Jan.



"Ik zag dat er een pinnetje uit was, dus ik dacht dat hij al ontploft was of zo." Hij speelt vaak agressieve spelletjes, zoals Willem-Jan het ze zelf noemt, en weet zodoende wel het een en ander van bommen en granaten.



Uiteindelijk bleek de granaat nog niet te zijn ontploft. "Er zat nog een beetje kruit in. De politie vertelde dat hij nog kon ontploffen. Ze zeiden dat ik hem de volgende keer maar moet laten liggen. Ik was er niet echt bang voor, want ik had niet door dat hij nog kon ontploffen."



Later is de handgranaat tot ontploffing gebracht. En daarbij was een speciale rol weggelegd voor Willem-Jan. Hij weet nog precies te vertellen hoe het ging.



"Ze hebben een gat van een meter diep gegraven. Toen deden ze er een roze plakkertje op, daar deden ze een kabeltje in. Dat ging naar een knopje toe. Dan moet je heel hard aan een wiel draaien, dat deed een man van het leger. En toen mocht ik op een knop drukken."



Vervolgens ontplofte het explosief. "Het zand spoot de lucht in", aldus Willem Jan.

