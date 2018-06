Condoomdief (13) trapt zwangere vrouw in buik

Een 13-jarige jongen zit vast voor winkeldiefstal en vernieling bij een Kruidvat in Amersfoort. Bij zijn aanhouding schopte hij gisteren een zwangere vrouw in haar buik.



De politie kreeg rond 15.30 uur een melding van de diefstal bij de drogisterij aan de Leusderweg. Twee jongens waren betrapt bij het stelen van condooms.



Toen de agenten ter plaatse kwamen was één van de dieven al gevlogen, aldus een politiewoordvoerder. De andere verzette zich zo hevig dat pepperspray ingezet moest worden. Hij richtte bovendien een dusdanig grote ravage aan in de winkel, dat die de rest van de middag gesloten moest blijven.



De zwangere vrouw, die probeerde de jonge arrestant te kalmeren, werd geschopt en geslagen. Ze is ter controle naar het ziekenhuis gegaan, maar maakt het naar omstandigheden goed. De vrouw heeft aangifte gedaan.

Reacties

02-06-2018 13:51:01 AndreJanssen

Senior lid

WMRindex: 244

OTindex: 4

S 13 jaar en dan condooms stelen ??? Die hadden ze vast niet nodig voor een ballonnen feestje, maar waarschijnlijk voor een eerste try-out zullen we maar zeggen.



Het was inderdaad een chaos daar (ik woon daar om de hoek). Je zou eerder denken dat er een gewapende bankoverval gaande was.

02-06-2018 13:59:25 stora

Stamgast



WMRindex: 10.584

OTindex: 1.235

Dus dat jochie was een lont in het Krudvat.

02-06-2018 14:43:35 Lennie

Senior lid

WMRindex: 225

OTindex: 1



Mag toch hopen dat die snotaap de rekening gepresenteerd krijgt voor het aanrichten van de ravage! En op zijn minst een taakstraf krijgt voor het schoppen van die zwangere vrouw...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: