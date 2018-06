Zussen na bijna 70 jaar met elkaar herenigd: “Ik dacht dat ik niemand meer had”

Na 67 jaar hebben Marie Kendra en Betty Barbie elkaar eindelijk teruggevonden. De twee zussen werden door hun moeder in de steek gelaten in 1951 en we

01-06-2018 16:07:46 DrZiggy

Erelid



S Van de eerste alinea gaat mijn bloed toch koken.. Hoe kan je als mens zoiets doen! Ik hoop van harte dat moeder vreselijk heeft geleden in haar verdere leven.

01-06-2018 17:07:50 stora

Stamgast



Dus ik denk dat die vrouw met kinderen en zonder geld was gedumpt in een caravan.

Als ik dit soort dingen leest dan ben ik blij dat ik normale ouders had.

@DrZiggy , maar over een vader wordt al helemaal niet gepraat.Dus ik denk dat die vrouw met kinderen en zonder geld was gedumpt in een caravan.Als ik dit soort dingen leest dan ben ik blij dat ik normale ouders had.

01-06-2018 17:48:53 HHWB

Oudgediende



T S Wat leuk voor deze mensen. Jammer dat het zo lang heeft mogen duren...

01-06-2018 18:43:58 botte bijl

Stamgast



schandalig dat de instanties die kinderen van elkaar scheidden en zonder elkaar lieten opgroeien....

01-06-2018 18:52:11 Emmo

Stamgast



@botte_bijl: Er gebeuren wel erger dingen door welmenende instanties.

De kinderroof onder de Aboriginals in Australië bijvoorbeeld.

01-06-2018 19:28:00 Lennie

Senior lid

Dit is dus geen moeder, maar een vrouw met kinderen... @stora : Ook al wordt ze zonder geld gedumpt in een caravan, je kinderen letterlijk laten verhongeren doe je niet.Dit is dus geen moeder, maar een vrouw met kinderen...

01-06-2018 20:18:08 stora

Stamgast



Maar ik zie een hoop ellende zonder uitweg.

Maar je kan altijd hulp zoeken. @Lennie , ik ben geen fan van haar.Maar ik zie een hoop ellende zonder uitweg.Maar je kan altijd hulp zoeken.

