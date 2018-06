01-06-2018 17:29:24

Laatste edit 01-06-2018 17:32

Belachelijk en overdreven is het natuurlijk, daar hoeft men niet over te discussieren.... maar waarom moet mama er zo'n drama van maken, en waarom moet ze haar dochter alles zo precies uitleggen? Zeg tegen dochter dat ze haar favoriete jurk mag dragen als ze vrij is, en dat ze haar andere mooie jurken draagt als ze naar school gaat. Waarom er een probeem van maken, t is maar een jurkje hoor