Hoe klein is 0,0000000000000000000001 meter?

Vorige week kwam natuurkundige Stan Bentvelsen naar me toe met een vraag over een leuk getal: tien tot de macht min tweeëntwintig, kortweg 10-22. Of v

02-06-2018 13:30:49

Ik probeer één en ander nog wel eens inzichtelijk te maken aan de hand van een GPS ontvanger.

De maritieme versie ervan geeft de positie in graden en minuten, en van die minuten nog eens een duizendste.

Één boogminuut is 1852 meter oftewel 1 zeemijl. Één tiende ervan is een kabel, of 185,2 meter. Een honderdste is 18,52 meter, ongeveer een scheepsbreedte. Een duizendste is 1.852 meter. Ga met je 1,80 op dek liggen en het is (ongeveer) de afstand van kruin tot hielen.



Voor onze daagse navigatie totaal niet relevant. Toch presteren aankomende leerlingen dit nogal eens in het scheepsjournaal te vermelden: Dat is nauwkeuriger...