Gevraagd: Ivm. vakantie echtgenote iemand die contactlens plaatst

VELSERBROEK - Dat advertentierubrieken in lokale krantjes zeker nog van deze tijd zijn, bewijst een oproep in de Jutter/Hofgeest van vandaag maar weer eens. Een bijzondere oproep kreeg al snel gehoor."Gevraagd: Ivm. Vakantie echtgenote tegen vergoeding iemand die 4 dagen een contactlens wil plaatsen in Velserbroek", is te lezen in de advertentie. De oproep wordt afgesloten met een telefoonnummer.Een belletje naar het telefoonnummer wordt enthousiast opgenomen door de plaatster van het bericht, mevrouw Oosterhout. "Ik ga een weekje weg", legt ze uit, "en mijn man kan zijn contactlenzen zelf niet meer in- en uitdoen. Normaal doe ik dat altijd. Maar we hebben al iemand gevonden hoor!".Wat blijkt, mevrouw Oosterhout kreeg vandaag al meerdere reacties van weldoeners die haar man graag een handje wilden helpen met zijn lenzen. Vanzelfsprekend, aldus mevrouw. "Ik had al heel snel reactie van verschillende mensen, dus dat is best leuk. Maar ik wist zeker dat er genoeg mensen zouden zijn die ons willen helpen."