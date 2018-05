Politie Zwolle: wie herkent zijn kratje bier?

De politie in Zwolle heeft aan de Veerallee zaterdag meerdere kratjes bier gevonden die mogelijk zijn gestolen. Wie zijn kratje herkent, kan de politie bellen...De goederen waren in de nacht gevonden. De agenten vermoeden 'dat ze van diefstal afkomstig zijn'. Het gaat onder meer om twee kratjes Heineken en een krat Hertog Jan.De politie Zwolle schrijft op Facebook: 'Ben jij of ken jij iemand waarbij afgelopen nacht één of meer van de volgende goederen zijn ontvreemd: een boormachine inclusief oplader, krat(ten) bier, een Gazelle damesfiets? Zie bijgevoegde foto's. Stuur ons een pb of bel via 0900-8844 .'