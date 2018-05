Erectiebewaker (m/v/x) gezocht in Middelheimpark

ANTWERPEN – “Vulgair”, “walgelijk”, “onaanvaardbaar in een publiek park waar ook veel kinderen komen”. De expo ‘Experience Traps’ opent pas begin volgende maand in het Middelheimpark, maar de ‘Arc de Triomphe’, een beeld van een naakte man met een wel héél prominente erectie, doet nu reeds heel wat stof opwaaien. En dat is precies wat kunst moet doen.Vrijdag 1 juni opent de tentoonstelling ‘Experience Traps’ met een groot feest dat drie dagen duurt. Met creaties van binnen- en buitenlandse kunstenaars geïnspireerd door de barok, performances, rondleidingen, dj’s en foodtrucks. Eén van de blikvangers is het opblaasbaar kunstwerk ‘Sacrilege’, een gigantisch springkasteel en replica van Stonehenge op ware grootte. Maar de absolute uit – euh, welja – schieter is ‘Arc de Triomphe’ van het Oostenrijkse kunstencollectief Gelitin. Het betreft een grote naakte man, die achterover gebogen steunt op handen en voeten. Hij vormt een boog, met een triomfantelijk opgerichte penis die als fontein dienst doet.Smaakvol? Niet echt. Mooi? Wij zijn geen fan, maar over smaken en kleuren valt nu eenmaal niet te twisten. Kunst? Ongetwijfeld! Als met ham beplakte zuilen (remember het werk van Jan Fabre tijdens ‘Over the Edges’ in Gent) en een getatoeëerd varken (Wim Delvoye) kunst zijn, dan is deze ‘Arc de Triomphe’ dat zonder twijfel ook.