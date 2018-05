27-05-2018 12:15:02

Quote:

De West-Vlaamse Emily weet wie haar deze week een schattige tekening toegestopt heeft toen ze de trein uitstapte in Brugge. Dat zegt ze op Twitter. Wie de charmante aanbidder - met donkerblonde krullen - is, wil ze liever niet kwijt. “We zijn een beetje overdonderd door de aandacht”, klinkt het bij haar. Maar dat er een vonk is overgeslagen, is duidelijk: “Dit verhaal eindigt niet, het begint pas.”