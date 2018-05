BelgiŽ maakt lijst van zware beroepen: ook kleuterjuf mag eerder met pensioen

In BelgiŽ is een lijst gemaakt van beroepen die zo zwaar zijn, dat mensen die het werk doen eerder met pensioen kunnen. Op de lijst staan naast bouwvakker en agent, ook kinderjuf. In Nederland lijkt het niet realistisch dat zo'n lijst er ooit komt.



"Dit is een belangrijke stap om mensen met een zwaar beroep betere pensioenvoorwaarden te geven", zegt de Belgische minister van Pensioenen tegen het Belgische De Tijd. Gisteravond werd een akkoord gesloten over welke overheidberoepen als 'zwaar' kunnen worden omschreven.



Bij de beoordeling is gekeken naar vier criteria: de zwaarte van het werk, onregelmatige uren, de veiligheidsrisico's op het werk en de hoeveelheid stress. Naast beroepen in de bouw en het leger, staan er ook veel leerkrachten op de lijst, zoals kleuterleidsters. Hoe vroeg iemand mag stoppen met werken hangt af van de zwaarte en de lengte van de loopbaan.



Wat is een zwaar beroep?

Arbeidsrechtadvocaat Jeannette Stam is jaloers op de lijst die de Belgen hebben gemaakt: "Bij ons is het nog niet gelukt en gaat ook niet lukken. We zijn in Nederland veel te verdeeld over wat een zwaar beroep is", zegt ze tegen Editie NL.



"Iedereen is het er wel over eens dat mensen die in de bouw werken een zwaar beroep hebben. Maar er zijn ook heel veel beroepen die sommigen zwaarder vinden dan anderen", zegt Stam.



Stam juicht het dan ook toe dat er bij onze zuiderburen een regeling komt voor zware beroepen: "Als je bijvoorbeeld in de bouw werkt, kun je als je ouder wordt echt minder dan jongere collega's. Ook is het minder makkelijk om naar een beroep binnen over te stappen, omdat je dit al je hele leven doet."



De advocaat vindt dat de Nederlandse overheid te laks omgaat met zware beroepsgroepen. "Je kunt niet van werkgevers vragen om mensen die opgebrand en versleten zijn, in dienst te houden." Ze vindt dan ook dat de zware beroepen waar iedereen het over eens is, als eerste in de regeling moeten worden opgenomen.



Dat ook het beroep van kleuterjuf in de lijst van zware beroepen staat, kan Stam moeilijker begrijpen: "Het is stressvol werk, maar het lijkt mij niet de zwaarste baan van de wereld. Op je zestigste in een klas met pubers of een zwembad met schreeuwende kinderen staan, lijkt me net zo vervelend."



Wat haar betreft wordt het beroep van leerkracht uit de lijst gehaald: "Als je dit soort banen erin laat staan, dan is het hek van de dam. Dan kun je alle beroepen zwaar noemen."

