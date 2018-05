YouTube-ster maakt mes van gelatinesnoepjes

We hebben allemaal een hobby nodig. Maar die van Japanners zijn wel heel speciaal. De man achter het YouTube-kanaal ‘Kiwami Japan’ filmt hoe hij van de meest bizarre materialen messen maakt. In de meest recente video tovert hij enkele gelatinesnoepjes om tot een scherp mes.In de video, die 11 minuten duurt, toont de internetster hoe hij te werk gaat. Eerst haalt hij de gelatinesnoepjes uit de verpakking en smelt ze in een pan. Met behulp van een luchtreiniger en meerdere diamanten slijpstenen, verandert hij het gesmolten snoep in een mes. Om aan te tonen dat het keukengerij bruikbaar is, snijdt de YouTuber op het einde van de video een komkommer in schijfjes. Het hele proces nam enkele dagen in beslag.De Japanner postte al meerdere filmpjes op zijn YouTube-kanaal. Daarin gebruikt hij telkens andere materialen. Zo maakte hij ook al messen uit ijs en pasta.