Gezocht: troonopvolger voor toiletmuseum

Voor de 96-jarige Barney Smith is zijn toiletbrilverzameling en bijhorende museum een hobby als een ander. De man verzamelde al meer dan 1500 toiletbrillen. Zijn vrouw vindt het ondertussen wel welletjes en dus zoekt hij nu iemand die de troon wil overnemen.Bezoekers die naar het ‘Toilet Seat Art Museum’ trekken, moeten hun verwachtingen een beetje aanpassen. Je gaat er onmenselijk veel wc-brillen vinden, maar ze staan allemaal in een garage. Unieke voorwerpen zijn een bril met een stuk van de Berlijnse muur op en eentje met een bekend gedicht op. De brillen zijn in elke mogelijke variant versierd.Nu Smith bijna de 100 nadert, wordt het tijd om zijn museum uit handen te geven. “Het is tijd om mijn levenswerk door te geven. Het gaat pijn doen, maar het moet. Had ik evenveel tijd gespendeerd aan de Bijbel, dan was ik nu een goed man geweest”, aldus Barney aan een lokale Amerikaanse krant.Volgens schatters is zijn collectie een klein fortuin waard, maar dat is voor de ouderling niet van belang. “Ik wil mijn spullen niet aan de hoogste verbieder verkoper, ik wil gewoon dat alles samen blijft.”