Gezocht: Lelijke kinderen voor nieuwe Nederlands film

Normaal sta je op achterstand als je niet gezegend bent met een Instagram-fähig uiterlijk, maar voor de verfilming van het boek De Club van Lelijke Kinderen zoekt de distributeur kinderen met flaporen, een bos pluizig haar of een beugel.

Alle kinderen die een keer in een echte bioscoopfilm willen spelen, mogen zich vanaf donderdag melden op de website van de film, maakte distributeur Independent Films bekend.



Voor de filmopnames worden honderden kinderen van alle leeftijden gezocht, zowel voor hoofdrollen als bijrollen. Er zijn geen restricties, laat producent Umami Media weten. “Ben je de gelukkige eigenaar van een prachtig stel flaporen, vrolijke sproeten, enorme pluizebol, beugelbekkie, een heel saai of juist een mooi gezicht? Dan zoeken we jou”, stelt Casper Eskes van Umami. “Wat is lelijk? Volgens ons is iedereen lelijk op zijn eigen manier en is dat juist iets om trots op te zijn.”



Volgens de makers is het de eerste maal dat voor een Nederlandse film auditie wordt gedaan via een website. Kinderen die zich melden, moeten drie opdrachten doen. Eerdere acteerervaring is niet nodig, beklemtoont de producent.



In de familiefilm moet de elfjarige Paul, een jongen met grote flaporen, plotseling mee op schoolreisje. Al snel komt hij erachter dat hij in werkelijkheid samen met honderden andere kinderen wordt opgesloten omdat hij lelijk is. Op deze manier wil president Isimo het land opschonen.



Paul weet te ontsnappen en richt samen met een aantal andere kinderen ‘De Club van Lelijke Kinderen’ op. Vanuit hun schuilplaats gaan ze de strijd aan met het regime van de president. De opnames van De Club van Lelijke Kinderen staan gepland voor dit najaar. De film moet in oktober 2019 in de bioscopen te zien zijn. De volwassen cast wordt binnenkort bekendgemaakt.

26-05-2018 10:21:26 allone

Bestaan die, lelijke kinderen? En wil iemand tot zo'n club behoren?

Ik weet niet of ik dit positief of negatief moet vinden



26-05-2018 10:31:46 stora

Ps heb jij je al aangemeld @allone , ik vind het positief, want iedereen is mooi zoals die is.Ps heb jij je al aangemeld

26-05-2018 12:35:56 Noepetote

@allone

Je hebt volgens mij wel een punt met wat je zegt. Maar je moet het denk ik niet te serieus opvatten. Zoals die man in het artikel al zegt: ''Iedereen is lelijk op z'n eigen manier. En dat is juist iets om trots op te zijn!''



Dat kind op de foto bij het artikel vind ik eigenlijk niet eens zo lelijk. Ik vind dat hij er wel grappig en guitig uitziet. Ik moest meteen aan dit nummer denken!Je hebt volgens mij wel een punt met wat je zegt. Maar je moet het denk ik niet te serieus opvatten. Zoals die man in het artikel al zegt: ''Iedereen is lelijk op z'n eigen manier. En dat is juist iets om trots op te zijn!''Dat kind op de foto bij het artikel vind ik eigenlijk niet eens zo lelijk. Ik vind dat hij er wel grappig en guitig uitziet.

26-05-2018 14:09:12 stora

@Noepetote , dus ik moet me niets aantrekken als iemand mij ziet en dan spontaan....wat ben je lelijk van dichtbij... begint te zingen?

26-05-2018 14:27:38 Heusdenaar

@stora : ik moest gelijk aan jou denken jammer dat je niet zo jong meer bent

26-05-2018 14:35:09 stora

Maar jij bent jonger dan ik.

Je hoeft maar in de spiegel te kijken om te zien dat je goed genoeg bent voor de hoofdrol @Heusdenaar , zeker jammer, ik had wel een filmcarriere gewild.Maar jij bent jonger dan ik.Je hoeft maar in de spiegel te kijken om te zien dat je goed genoeg bent voor de hoofdrol

26-05-2018 14:41:24 Heusdenaar

@stora : ik heb al een foto van mijn eigen gemaild maar kreeg antwoord terug dat ik de hoofdrol zou krijgen in het volgende film. Ze zoeken daarvoor intellegente en knappe jonge mannen.

26-05-2018 14:50:19 stora

Maar dan moet je wachten tot Weinstein weer vrij is. @Heusdenaar , dat zeggen ze tegen iedereen.Maar dan moet je wachten tot Weinstein weer vrij is.

