Pistool valt tijdens winkelen; verdachte aangehouden

In Almere is woensdagmiddag een 18-jarige jongen aangehouden voor wapen- en drugsbezit. De jongen wilde afrekenen bij een winkel aan het Wim Kanplein maar bij de kassa liet hij een pistool uit zijn zak op de grond vallen. Hij maakte daarna zijn betaling af en vertrok.



De gealarmeerde politie wist de jongen even verderop terug te vinden in het gezelschap van een 16-jarige jongen. Omdat er sprake was van een mogelijk vuurwapen, trokken agenten hun dienstwapen bij de aanhouding van beide Almeerders. De 18-jarige jongen bleek een balletjespistool bij zich te hebben en een hoeveelheid hard- en softdrugs. Na verhoor kon hij naar huis, tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. De 16-jarige jongen bleek geen aandeel te hebben gehad en hij kon zonder proces-verbaal naar huis.

