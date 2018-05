Nieuw-Zeelandse minister diep door stof vanwege een telefoontje

Een Nieuw-Zeelandse minister heeft voor ophef gezorgd door een telefoontje te plegen in een vliegtuig. Phil Twyford is daardoor niet langer de baas over de burgerluchtvaartautoriteit, omdat die mogelijk nog onderzoek zal doen naar het incident.



Minister Twyford (Transport) gebruikte zijn telefoon in een toestel dat op Wellington Airport klaarstond om op te stijgen, berichten Nieuw-Zeelandse media. Op dat punt mochten geen elektronische apparaten worden gebruikt. Twyford erkende ongeveer een minuut te hebben gebeld met een medewerker. Daar zou op dat moment niemand over hebben geklaagd.



Twyford ging diep door het stof nadat hij later alsnog was aangesproken op het incident. Hij bood zelfs zijn ontslag aan bij premier Jacinda Ardern. Zij besloot dat de minister kan aanblijven, maar zijn verantwoordelijkheid voor de burgerluchtvaartautoriteit moet overdragen aan een collega.

