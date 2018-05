Deze nieuwe bodytrend heeft iets met Toblerone te maken. Zie jij waarom?

De trend wordt dan ook de ‘Toblerone tunnel’ genoemd.Helaas zal er, voor wie de verontrustende trend nastreeft, geen Toblerone aan te pas komen.‘t Is namelijk de bedoeling dat je dijen en billen zo strak staan, dat er een soort van opening ontstaat dat qua vorm lijkt op een Toblerone-driehoekje.De absurde trend zorgt ook voor behoorlijk wat ophef. Zo zou het voor sommige mensen zelfs volledig onmogelijk zijn om een ‘Toblerone tunnel’ te krijgen, ongeacht het aantal uren dat je sport of dieet. En waarom dit nu weer een trend blijkt te zijn, is voor velen dan ook een raadsel. Maar dat gebeurt wel vaker bij ‘bodytrends’. Gewoon lekker jezelf blijven, blijft nog altijd de beste trend die er is!