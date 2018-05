Kinderopvang vindt dat striptease-met-slagroom best kon

Kinderdagverblijf Jolie uit Utrecht overweegt een kort geding tegen de GGD over een rapport dat vorige maand is verschenen. In het rapport concludeert de GGD dat er eerder dit jaar sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag bij deze kinderopvang.

Begin februari vierden medewerkers de vijftigste verjaardag van een vrouwelijke collega. Daarbij trok een mannelijke medewerker zijn bovenkleding uit. Ook werd de jarige vrouw bedekt met zilverfolie en werd er slagroom op haar bovenlichaam gespoten, die er vervolgens werd afgelikt. Een maand later kreeg de gemeente Utrecht een anonieme klacht over de 'striptease'.

Daarop werd een onderzoek gestart door de GGD. Die oordeelt dat het 'feestje' niet door de beugel kan en stelt dat medewerkers in de kinderopvang een voorbeeldfunctie hebben. "Doorslaggevend is hierbij dat het voorval heeft plaatsgevonden op een moment dat er kinderen aanwezig waren in het kinderdagverblijf", staat in het rapport.



De viering was rond 10.00 uur. Volgens het kinderdagverblijf hebben de kinderen niets gezien. "Het was in een afgesloten ruimte, waar kinderen niet naar binnen konden en ook niet naar binnen kunnen kijken", schrijft financieel manager Piet Bais in een bezwaar aan de gemeente.

In een brief aan de ouders wordt het voorval omschreven als een "spontane, ludieke actie" voor de jarige collega. De mannelijke collega trok "in een spontane opwelling zijn shirt uit. Hij maakte een buiging over de tafel voor de jarige, waarbij hij zijn shirt ronddraaide."



Bais noemt de melding van de anonieme tipgever "smaad, laster en bedreiging" en wil graag weten wie erachter zit om aangifte te kunnen doen. Het enige dat de opvang weet is dat het een partner is van een oud-medewerker. Als de GGD de naam niet geeft, wil de kinderopvang dat via de rechter afdwingen.

Volgens de manager had niemand op het moment van het feestje problemen met de 'striptease'. De jarige vrouw is iemand die "graag enige aandacht van mannen wenst", schrijft Bais.

De manager zegt verder dat er achteraf gesprekken zijn geweest met de betrokken medewerkers. Daarbij waren ze zich van geen kwaad bewust en werd gezegd dat ze het zo nog een keer zouden doen.



Ook ouders begrijpen de ophef volgens het kinderdagverblijf niet. Op een informatiebijeenkomst over het voorval kwamen van de 500 genodigden slechts acht ouders opdagen. "Wel hebben we vele steunbetuigingen ontvangen; een vader was zelfs tot tranen toe geroerd over al het onrecht."

De gemeente Utrecht laat in een reactie weten dat de afwikkeling van het bezwaar van Jolie nog loopt. Wel is er een zogeheten aanwijzing opgelegd. Die houdt in dat de kinderopvang de ouders moet informeren over het incident, wat dus al gebeurd is.

Reacties

Dit doe je toch gewoon niet!

Je hoort op de kinderen te letten, en met de kinderen bezig te zijn.



Je hoort GEEN dingen te doen die je niet bij de kinderen doet (behalve naar de wc gaan dan).



Tuurlijk ga lekker naakt met je collega's en doe wat je wilt, maar doe dat bij iemand thuis! (ik weet dat ze lang niet zo ver gingen).





