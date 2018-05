Twee Tessen van Schijndel geboren op dezelfde dag, in dezelfde plaats en met bijna dezelfde vader

Het is geen slip of the pen of een raadsel: twee Tessen werden op dezelfde dag in het JBZ in Den Bosch geboren, allebei met de achternaam Van Schijndel. Er zijn nog veel meer bijzondere overeenkomsten. Hoe twee gezinnen op wonderbaarlijke wijze met elkaar verbonden raakten.Rara, hoe kan dat? Op 21 februari om 18.20 uur werd Tess van Schijndel geboren in het JBZ in Den Bosch. Anderhalf uur later werd nóg een Tess van Schijndel in het JBZ geboren. De vader van de eerste Tess heet Gert-Jan van Schijndel, de vader van de tweede Tess heet Geert-Jan van Schijndel. Als klap op de vuurpijl: de beide vaders lijken sprekend op elkaar. De moeders hebben ook hetzelfde beroep: docent op een basisschool. De eerste Tess woont met haar ouders in Den Bosch en de tweede Tess in Esch.Nog in het ziekenhuis wisten de vier kersverse ouders dat er een naamgenootje van hun dochter was geboren. Hoewel ze elkaar niet kenden, was het contact snel gelegd. Anne Huiskamp, de moeder van de oudste Tess, kreeg al gauw een app van haar collega. „Ze schreef dat haar nicht bevallen was van een dochter: Tess van Schijndel.” Ongeveer tegelijkertijd ontving Marloes van Schijndel van haar nichtje een bericht dat haar collega was bevallen van een dochter: Tess van Schijndel.