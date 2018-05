Foutje: Betaalautomaat parkeergarage Boterdiep Groningen spuugt euromunten uit

Een betaalautomaat in parkeergarage Boterdiep in Groningen is dinsdagavond rond 22 uur helemaal van slag geraakt. Het apparaat spuugde een stortvloed aan een en twee euromunten uit.Rony van Geuns trof dinsdagavond in de garage bij de betaalautomaat een mevrouw aan. Zij stond vertwijfeld voor het apparaat. Met een betaalpas kon niet worden afgerekend. Toen ze met contant geld betaalde, keerde de automaat een heleboel een en twee euromunten uit.Van Geuns drukte op de Help-knop van de machine maar er werd niet op gereageerd. ,,Dat is toch wel kwalijk. Stel dat je geen contant geld hebt en de parkeergarage niet meer uitkomt?"Ook Van Geuns kon niet met een pas betalen. Er werd afgerekend met een tien euro biljet. De machine spuugde vervolgens liefst 128 euro in munten weer uit.Van Geuns en de andere vrouw brengen het teveel uitgekeerde wisselgeld woensdag naar de gemeente. ,,Wij weten natuurlijk niet hoeveel mensen voor ons dit al is overkomen."