Sociaal kredietsysteem China eist zijn tol: miljoenen mensen niet met vliegtuig

Het sociaal kredietsysteem dat China nog niet zo lang geleden invoerde, heeft er toe geleid dat meer dan elf miljoen vluchten werden geblokkeerd en ruim vier miljoen treinreizen.



Dat blijkt uit cijfers die de Chinese staatskrant Global Times publiceerde. Het sociaal kredietsysteem bestaat feitelijk uit tien tot vijftien zwarte lijsten waarop mensen terechtkomen als ze iets verkeerd hebben gedaan. Het kan gaan om wangedrag in het openbaar vervoer, niet aan betalingsverplichtingen voldoen, het niet gehoorzamen aan een rechterlijke uitspraak of het overtreden van verkeersregels. De straffen variŽren van een verbod op leningen tot het vertragen van de internetverbinding.



Een van de bekendste zwarte lijsten is die van de schuldenaren. Wie nog schulden open heeft staan, komt met naam en toenaam op een overheidswebsite te staan, mag niet meer met het vliegtuig of de hoge snelheidstrein, kan zijn kinderen niet meer naar de beste scholen sturen, wordt geweigerd in vier en vijfsterrenhotels en kan geen goedkope auto meer huren. Een hypotheek is uiteraard helemaal niet meer aan de orde.



De Chinese overheid is van plan om in 2020 een nog veel uitgebreider sociaal kredietsysteem in te voeren, maar ook nu al zijn de gevolgen groot: 11,14 miljoen keer mochten mensen niet met het vliegtuig en 4,25 miljoen treinreizen gingen niet door.

