Elk bandje zo lek als een mandje op Corpus den Hoorn

'Ik was aan het fietsen en dacht: dit gaat wel heel zwaar. Het was raak, beide banden waren lek.'



Het is elke wielrenner een doorn in het oog: lekke banden. Wie van fietsen houdt, moet dan even goed opletten op de wielerbaan van Corpus den Hoorn in de stad. Daar rijden de fietsfanaten namelijk wel heel vaak lek.



De 18-jarige Wessel Lange is amateurwielrenner en rijdt zo'n 500 kilometer per week. 'Er zaten metalen deeltjes in mijn banden. Ze lagen overal op de baan.'



Bestuurslid Erik Geersing van de Noordelijke Wielervereniging weet waardoor dat komt. 'De baan wordt door de gemeente schoongemaakt met stalen borstels en dat werkt blijkbaar niet, want delen van die borstels laten los.'



En dat het niet werkt bleek afgelopen week wel. 'Donderdagavond was hier een wedstrijd met 150 renners, maar er waren zeker twaalf lekke banden. In totaal de afgelopen week wel tientallen.'



Terwijl Geersing de baan controleert, raapt hij tientallen pinnetjes op. Hij laat er zo'n vijftien zien: 'Kijk, dit heb ik over ongeveer 150 meter verzameld. Ze zijn vrij scherp, dus ze prikken zo door je buitenband heen. Dan heb je zo een lek.'



De baan wordt beheerd door het sportloket van de gemeente Groningen. Geersing heeft met hen contact opgenomen om een oplossing te vinden voor het probleem, maar die heeft hij eigenlijk zelf al: 'Als ze een ander soort borstel gebruiken en dan de baan een keer goed schoonvegen, dan is het opgelost.'



De gemeente heeft in een reactie op Geersing laten weten het probleem te onderzoeken.

in de stad

In Nederland is Groningen de enige Stad zonder lidwoord.

