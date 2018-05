2-jarige kinderen in gemeente Koggenland krijgen vragenlijst over woningbehoeften

Kinderen uit de gemeente Koggenland hebben een vragenlijst opgestuurd gekregen over hun woningbehoeften. De brief, die is verstuurd door de gemeente, was vermoedelijk bedoeld voor jongvolwassenen, maar er is bij het versturen iets misgegaan. Ook kinderen van 10, 7 en zelfs 2 jaar kregen de brief.



"Geachte heer, mevrouw, hoe wilt u graag wonen? En woont u naar uw zin in de regio West-Friesland?", begint de brief die bij de vragenlijst is gestuurd. "Wij vragen u om een vragenlijst over uw (gewenste) woonsituatie in te vullen", staat er ook in.



Een inwoner van de gemeente plaatste op Facebook dat zijn 10-jarige zoon de brief had gekregen. "Je kan niet vroeg genoeg hierover nadenken, maar wanneer je net 10 jaar bent..." Hij kreeg veel reacties op zijn bericht. "Mijn dochter van 7 kreeg hem ook! Ik hoop maar dat we aan haar woonbehoefte voldoen", schreef iemand. Zelfs peuters kregen post. "Mijn zoon van twee kreeg ook de brief."



Ouders met volwassen kinderen reageren ook. Geen van hun kinderen heeft de brief gekregen. "Mijn dochter van 21 heeft hem niet gekregen", schrijft een vrouw. "Onze dochters kregen hem niet, terwijl ze 19 en 21 zijn", zegt een ander.



Hoeveel kinderen post hebben gekregen van de gemeente, is niet duidelijk. De gemeente Koggenland zegt in een reactie dat er op basis van een steekproef 1.300 adressen zijn aangeschreven. "Gebleken is dat er helaas sprake is van verzending van de brief naar een nog onbekend aantal personen die niet tot de doelgroep van het onderzoek behoren." De gemeente zegt het te betreuren dat het is gebeurd.



Er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies fout is gegaan.

Reacties

23-05-2018 10:12:08 venzje

Oudgediende



Quote:

op basis van een steekproef Generaliseren op basis van een steekproef is in dit soort gevallen een garantie voor ongelukken.

En gezien de resultaten ben ik zeer benieuwd hoe die steekproef er dan uit heeft gezien. Generaliseren op basis van een steekproef is in dit soort gevallen een garantie voor ongelukken.En gezien de resultaten ben ik zeer benieuwd hoe die steekproef er dan uit heeft gezien.

23-05-2018 10:32:50 DrZiggy

Erelid



Maar misschien heb ik het wel mis en beginnen ze netjes opnieuw @venzje : Dit onderzoek gaat al vanaf de aller eerste stap mis. Maar ik weet zeker dat ze toch de resultaten gaan gebruiken om de kosten te drukken.Maar misschien heb ik het wel mis en beginnen ze netjes opnieuw

