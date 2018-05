Spinselmotten zorgen voor spookbomen in de stad: Net kerst in het voorjaar

Het is een wat onwerkelijk gezicht: naast het Montessori College Oost (Amsterdam) zijn enkele bomen voorzien van een mysterieuze witte en ogenschijnlijk winterse gloed. Het is het werk van spinselmotten, die in deze tijd van het jaar zo'n beetje overal in het land bomen en planten in een web hullen.Ecologen die tijdens de Pinksterdagen de telefoon opnemen, zijn dungezaaid. Gelukkig is Geert Timmermans in de gelegenheid om een en ander uit de doeken te doen over de spinselmot, die ook wel als stippelmot door het leven gaat.De bomen aan het Linnaeusplantsoen zijn lang niet de enige exemplaren in de stad die zijn ingepakt, benadrukt de stadsecoloog Noord. 'Je ziet het overal', vertelt hij. 'Ze spinnen de hele boom in, het is net kerst in het voorjaar. Ik noem het ook wel spookbomen.'OntpoppenSpinselmotten zijn rupsjes die de bomen kaalvreten om zich later in het jaar te kunnen ontpoppen tot vlinder, legt hij uit. 'Dat is ergens in juni of juli, dan komen de bomen weer in blad.'Hoewel er ook gevallen bekend zijn van ingepakte auto's en straatmeubilair, hebben spinselmotten een duidelijke voorkeur voor groene vegetatie. Volgens Timmermans vallen vooral de kardinaalsmuts en de meidoorn in de smaak, waarmee hij direct antwoord geeft op de vraag waarom de ene boom wel en de andere niet wordt ingepakt.Gevaarlijk zijn ze niet, benadrukt hij. 'Mensen hoeven zich geen zorgen te maken.'