Spelende jongens brengen gestolen ara terug bij dierentuin: vogel zat 12 uur in dichte tas

Drie jongens die aan de Ewijckvaart in het Noord-Hollandse Anna Paulowna aan het spelen waren, moesten wel een paar keer kijken voor ze zagen wat er in een lekgestoken opblaasbootje dreef. Het was een bewegende tas. Toen ze die tas openmaakten bleek er een heel bijzondere vogel in te zitten, een ara. Die bleek 's nachts te zijn gestolen bij het naburige landgoed Hoenderdaell.



Daarmee zijn niet alle zorgen weg bij Hoenderdaell. In de nacht van zaterdag op zondag zijn daar namelijk liefst zes ara's én hun eieren weggehaald, meldt een medewerkster van het park. Het gaat om zogeheten soldatenara's, blauwgele ara's en groenvleugelara's. De dieven zijn het terrein op gekomen via het water aan de achterkant van het park en hebben de deur van de volière opengebroken. ,,Het is dieptriest'', zegt ze. ,,We zijn erg aangeslagen.''



Een van de vogels werd door de dieven dus niet meegenomen, maar belandde in het water in de buurt. ,,Er kwam vanmiddag heel hard een auto het park op gereden'', vertelt de medewerkster. Daarin zaten Thijs, Nick en Lucas, die het dier kwamen terugbrengen. Volgens Hoenderdaell is het dier getraumatiseerd, maar lichamelijk in orde. ,,Je zag de wanhoop in zijn oogjes.''



Volgens het dierenpark heeft de teruggevonden vogel wel twaalf uur in de tas gelegen.



Deze soort vogels zijn veel geld waard, zo tussen de 1000 en 2500 euro per stuk. Directeur Kruijff van het dierenpark vermoedt dan ook dat de dieren zijn gestolen omdat ze goed te verhandelen zijn.



Het Noordhollands Dagblad meldt dat de technische recherche inmiddels onderzoek gedaan heeft bij de hokken van de ara's. Het is niet de eerste keer dat in Nederland bijzondere vogels worden gestolen. Ook in Veldhoven en Best was het de afgelopen jaren raak.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: