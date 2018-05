Vice-gouverneur Texas: Oplossing tegen schietpartijen op scholen? Minder deuren

Terwijl de discussie over wapenbezit na de laatste schietpartij op een school in de VS weer oplaait, komt de vice-gouverneur van Texas met een hele andere oplossing om het aantal doden op scholen terug te dringen: minder deuren.



Vrijdag werden op een school in Santa Fe (Texas) tien mensen gedood door de 17-jarige Dimitri Pagourtzis. Nog een tien anderen raakten gewond. Pagourtzis wilde na zijn daad zelfmoord plegen, maar durfde dat niet. Hij gaf zich over aan de politie.



Vice-gouverneur Dan Patrick - die zelfs voorstander is van een uitbreiding van het recht op wapens - roept ouders op om hun wapens veilig op te bergen. Maar volgens hem moet de oplossing vooral gezocht worden in de manier waarop scholen worden gebouwd. "We moeten kijken naar hoe we nieuwe scholen ontwerpen en hoe we bestaande scholen kunnen aanpassen."



Patrick: "Wat ik daarmee bedoel, is dat de ruim 8000 scholen in Texas te veel ingangen en uitgangen hebben. Als de school maar één ingang had gehad, dan hadden ze hem misschien kunnen stoppen."



De uitspraak van Patrick leidt al meteen tot veel reacties. "Wapens doden geen mensen, dat doen deuren", is de sarcastische samenvatting van zijn uitspraak geworden volgens de krant The Washington Post. De voormalige directeur van het bureau voor ethiek van de Amerikaanse overheid, Walter Shaub, reageert: "Texas heeft strengere regels voor deuren dan voor wapens." Een Democratisch politicus uit Californië sneert: "De deuren de schuld geven? Alles behalve de wapens. Ik begrijp het. Genoeg is genoeg."



Wat Patrick wil doen om het aantal slachtoffers bij bijvoorbeeld brand te beperken als grote gebouwen minder deuren hebben, zegt hij niet.

22-05-2018 14:43:30 stora

Er wordt heel veel verdiend met wapenhandel, dus dat willen ze niet kwijt.

En na zo'n schietpartij dan loopt het weer storm bij de wapenwinkels.

22-05-2018 15:30:10 Kobrakay

T S Hij snapt het ook echt niet he. Als nou elke leraar en elke leerling gewoon een wapen had gehad had dit natuurlijk makkelijk voorkomen kunnen worden.

22-05-2018 15:57:12 stora

@Kobrakay , en dan was er nog 1 leerling of leraar over en die heeft dan gewonnen

22-05-2018 15:59:20 Sjaak

@Kobrakay : Bij binnenkomst op school iedere leerling en leraar meteen doodschieten. Dan is er voor de dader niks meer te halen en laat hij het wel uit zijn hoofd.

22-05-2018 16:17:38 JaapB

T S Als iedere leerling een eigen deur heeft kunnen ze allemaal tegelijk naar buiten.

22-05-2018 16:46:45 MIADIA

S @stora :

Er wordt heel veel verdiend met wapenhandel, dus dat willen ze niet kwijt.

dat laatste snap ik echt niet



bij een enorm autoongeluk stijgt de verkoop van auto's toch ook niet enorm?

verkoop van vliegtickets na een crash?



22-05-2018 16:56:45 Jura6

@MIADIA : Dat komt omdat mensen zich op dat moment onveilig voelen en met de aanschaf van een wapen een stukje geborgenheid terug krijgen... zo moeilijk is dat niet

22-05-2018 17:20:29 stora

@MIADIA , bij een grote kettingbotsing zijn veel auto's total loss en die mensen willen wel weer een wagen hebben.

22-05-2018 17:23:54 vaughn

@MIADIA :





dat laatste snap ik echt niet



bij een enorm autoongeluk stijgt de verkoop van auto's toch ook niet enorm?

verkoop van vliegtickets na een crash?



Kijk 'Bowling For Columbine' i.p.v. Netflix & Chill en je begrijpt meteen de problematiek, is echt een pareltje van Michael Moore(!) [link]https://www.imdb.com/title/tt0310793/?ref_=nv_sr_1[/link]



