American Airlines bant geiten en egels als ‘troostdieren’

Passagiers van American Airlines mogen geen geiten, insecten en egels meer meenemen op de vlucht om hen gerust te stellen. Pony’s zouden wel nog toegelaten worden, tenminste als ze getraind zijn als assistentiedieren.



American Airlines heeft een opmerkelijk lijstje de wereld ingestuurd. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij wil iets doen aan de eindeloze lijst aan dieren die door mensen op de vlucht worden meegenomen om hen troost te bieden. Daarom zijn haviken, kippen, spinnen, fretten, egels, geiten en insecten niet meer toegelaten in de ruimtes voor passagiers.



Er woedt al langer een discussie rond troostdieren. Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van een bekend dier angstaanvallen en depressie bij mensen kan tegengaan. Daarom worden ze in bepaalde gevallen toegelaten op een vlucht. Maar dan moet er minstens 48 uur op voorhand toestemming aangevraagd worden en moeten de dieren gevaccineerd zijn en met mensen omkunnen.



Maar de laatste jaren is het aantal ‘troostdieren’ exponentieel gegroeid. Tussen 2016 en 2017 steeg het aantal ‘begeleide’ vluchten met 40%. Daarom is het extra vreemd dat de luchtvaartmaatschappij liet weten dat pony’s wel nog welkom zijn op hun vliegtuigen. Ze moeten dan wel een training als assistentiedier hebben ondergaan.

22-05-2018 13:12:57 venzje

Inhaken en meedeinen: "Er staat een paard in het gangpad..."

22-05-2018 13:35:40 merlinswit

Daarom is het extra vreemd dat de luchtvaartmaatschappij liet weten dat pony’s wel nog welkom zijn op hun vliegtuigen. Nee hoor, dat is helemaal niet zo raar. Omdat honden niet in alle culturen/geloven geaccepteerd worden als rein dier, zijn pony's en miniatuurpaardjes daarvoor in de plaats getraind. Ook deze dieren kunnen als blindegeleide dier werken. Een aantal vaardigeheden die honden aan kunnen leren, zijn ook mogelijk voor deze dieren. Zoals een lichtknop omzetten, een ding op pakken of iemand bewaken die epilepsie heeft bijvoorbeeld. Nee hoor, dat is helemaal niet zo raar. Omdat honden niet in alle culturen/geloven geaccepteerd worden als rein dier, zijn pony's en miniatuurpaardjes daarvoor in de plaats getraind. Ook deze dieren kunnen als blindegeleide dier werken. Een aantal vaardigeheden die honden aan kunnen leren, zijn ook mogelijk voor deze dieren. Zoals een lichtknop omzetten, een ding op pakken of iemand bewaken die epilepsie heeft bijvoorbeeld. bronneke

22-05-2018 14:41:36 stora

Ik ken mensen die echt weg vliegen als ze een spin in hun huis ontdekken.

En dan moet zo'n spin gevaccineerd worden.

Dan heb je wel een heel dun naaldje nodig om in zijn pootje te prikken.

En in welk pootje dan?

Dan ben je bang om te vliegen en dan neem je een spin mee.Ik ken mensen die echt weg vliegen als ze een spin in hun huis ontdekken.En dan moet zo'n spin gevaccineerd worden.Dan heb je wel een heel dun naaldje nodig om in zijn pootje te prikken.En in welk pootje dan?

