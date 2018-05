Vrouw stuurt man 65.000 berichtjes na eerste date

In de Verenigde Staten is een vrouw opgepakt omdat ze verdacht wordt van een extreme vorm van stalking. De 31-jarige Jacqueline Ades stuurde na één date meer dan 65.000 berichtjes naar een man die ze via een datingsite had ontmoet. Het ging soms om wel 500 berichten per dag.De afgelopen maanden is de politie vier keer ingeschakeld, omdat de vrouw langs bleef komen bij de man thuis en op het werk. Vorige maand brak ze in het huis van de man in, terwijl hij in het buitenland zat. Via bewakingscamera’s zag de man dat de vrouw in zijn huis rondliep. Hij belde de politie, die vervolgens de vrouw aantrof in bad. Op de passagiersstoel van haar auto lag een slagersmes.Ades werd gearresteerd en aangeklaagd voor huisvredebreuk. Toen ze werd vrijgelaten, stuurde ze de man dreigende berichten. Zo wilde ze ‘lichaamsdelen van hem hebben’ en ‘in zijn bloed baden’, schrijven Amerikaanse media.Enkele dagen later moest de politie opnieuw worden ingeschakeld, omdat de vrouw zei dat ze ‘de vrouw van zijn baas’ was. Met die mededeling kwam ze langs op het werk van de man. De vrouw werd opnieuw gearresteerd, ditmaal vanwege stalking.De vrouw heeft inmiddels toegegeven dat haar gedrag ‘gek’ was. Ze zit vast in een gevangenis, maar heeft nog geen advocaat. Ze geeft toe dat ze veel berichten heeft gestuurd, en betreurt de toon van sommige berichten. “Als je de liefde vindt, is niet alles perfect. Ik wil me verontschuldigen, want niemand heeft hier meer spijt van dan ik”, aldus de vrouw.