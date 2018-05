Jongetje (3) loopt weg van huis en wil met de bus op avontuur

Het waren kleine stapjes voor een volwassen mens, maar een groot avontuur voor een 3-jarig jongetje. Hij was namelijk van zijn huis in IJmuiden weggelopen en wilde instappen in een bus bij de dichtstbijzijnde halte, met onbekende bestemming.



Een alerte buschauffeur vond de jonge passagier ietwat verdacht. Eerst viel hij niet op, omdat hij met een groep volwassenen mee liep. Toen het jongetje een solo-reiziger bleek te zijn, belde de chauffeur de politie.



Een agent liep de ontsnapte globetrotter vervolgens naar huis. Zijn moeder was erg ongerust, schrijft de politie IJmond op Facebook. De jongen moet zijn 'wanderlust' voor de komende tijd in bedwang houden, zijn moeder zal waarschijnlijk extra alert zijn en de deur extra goed afsluiten.

Zo waarmaarraar vind ik dat niet. Ik zie er mijn even oude kleindochter ook prima toe in staat.

