Gans is part-time papa voor eendenfamilie

Pipi, de gans van Roxina van Eck uit Amsterdam, heeft wel een heel bijzondere taak op zich genomen: al voor het tweede jaar op rij neemt hij de vaderrol in een kersvers eendengezin in. "Hij komt soms met het gezin eten, verder zien we hem haast niet."



Toen Pipi nog een jong gansje was, kwam hij terecht in de Amsterdamse vogelopvang: De Toevlucht. Daar groeide hij op tot volwassen, goedgeveerde boerengans. Tijdens zijn jeugd deelde hij de opvang met een jonge eend, waarmee hij vriendjes werd.



Beide vogels zijn toen ze volwassen waren meegenomen naar het huis van Roxina. Haar plan was om ze allebei uit te zetten op de Bijlmerweide, die grenst achter haar huis. De eend is toen op eigen poten gaan staan. Alleen de gans bleef achter bij Roxina en haar 4-jarige zoon, die hem de naam Pipi gaf.



Vorig jaar was Pipi, die normaliter los door de tuin loopt, ineens weg. In de sloot achter de tuin werd hij gevonden. Hij had zichzelf bij een eendenfamilie gevoegd en joeg ieder mogelijk gevaar voor de kleine eendjes weg. De gehele zomer had Pipi deze vaderrol op zich genomen, tot het moment dat de jonge eendjes hun eigen weg gingen.



Om een empty-nest-syndroom te voorkomen, heeft Pipi deze lente zichzelf wederom deze rol toegeŽigend. "Wij zien hem haast niet", vertelt zijn baasje Roxina van Eck aan NH Nieuws. "Hij komt wel soms met het hele gezin eten", lacht ze. "En soms zie je in de sloot jonge eendjes voorbij schieten. Even later zwemt Pipi daar achter aan."



Of de moedereend dezelfde eend is als het jeugdvriendje van Pipi, weet Roxina niet. Wie zij ook is, ze heeft het hart van Pipi gestolen: "Hij beschermt het gezin tegen alles."

Reacties

22-05-2018 08:18:04 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.419

OTindex: 1.231

Dat was het verhaal van pipi de gans.

En dan nu snaveltjes toe en daag.

22-05-2018 08:59:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.068

OTindex: 3.444

Quote:

"Hij komt soms met het gezin eten, verder zien we hem haast niet." "Wie is toch die ganzerik, die op zondag het gras snijdt...?"



Quote:

goedgeveerde boerengans Een lelijke eend dus. "Wie is toch die ganzerik, die op zondag het gras snijdt...?"Een lelijke eend dus.

22-05-2018 10:06:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 33.802

OTindex: 64.396

Het valt mij op hoe fanatiek de waterhoentjes (het eten van) hun kroost verdedigen. Beter dan de eenden, die idd wel wat hulp kunnen gebruiken: Als die 7 kuikentjes hebben, zijn die meestal binnen 7 dagen opgegeten

22-05-2018 11:50:33 Cyberficial

Senior lid



WMRindex: 854

OTindex: 7

S @allone :

Het valt mij op hoe fanatiek de waterhoentjes (het eten van) hun kroost verdedigen. QuoteHet valt mij op hoe fanatiek de waterhoentjes (het eten van) hun kroost verdedigen.



Ik las het als het voedsel van hun kroost, maar je doelde op het opeten van de kroost. Ik las het als het voedsel van hun kroost, maar je doelde op het opeten van de kroost.

22-05-2018 11:56:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 33.802

OTindex: 64.396

@Cyberficial : je las het goed, ik bedoelde idd het voedsel, want om de een of andere reden eten hun kuikens het voedsel niet direct uit het water, maar alleen uit de snavel van hun ouders, maw die pakken het eten eerst uit het water en dan geven ze het hun kuikens. De eenden worden weggejaagd zodat zij het niet opeten, en er genoeg voor de waterhoentjesfamilie is..

Maar idd, de eendenkuikens zijn wel makkelijk voer voor roofdieren, of de waterhoentjeskuikens dat ook zijn weet ik niet, iig leven ze hier nog allemaal.



Laatste edit 22-05-2018 11:58 je las het goed, ik bedoelde idd het voedsel, want om de een of andere reden eten hun kuikens het voedsel niet direct uit het water, maar alleen uit de snavel van hun ouders, maw die pakken het eten eerst uit het water en dan geven ze het hun kuikens. De eenden worden weggejaagd zodat zij het niet opeten, en er genoeg voor de waterhoentjesfamilie is..Maar idd, de eendenkuikens zijn wel makkelijk voer voor roofdieren, of de waterhoentjeskuikens dat ook zijn weet ik niet, iig leven ze hier nog allemaal.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: