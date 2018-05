Hilarisch: profwielrenner faket valpartij, maar het staat allemaal op beeld

Het ziet er belachelijk uit: een Poolse profwielrenner laat zich plots op de grond vallen. Het moet lijken alsof hij bij een valpartij betrokken is, maar de Noorse televisie heeft de wielren-schwalbe precies vastgelegd.Het gebeurde afgelopen woensdag in de eerste etappe van de Ronde van Noorwegen. De 27-jarige Poolse Pawel Bernas reed lange tijd in de voorhoede, maar zat er aan het eind doorheen. Hij rook zijn kans toen er op drie kilometer voor de finish een valpartij ontstond. Door zich te laten vallen kon hij in dezelfde tijd geplaatst worden als het peloton. Helaas voor hem, werd zijn trucje doorzien door de Noorse televisie.Bernas reageerde achteraf beschaamd. “Ik bied mijn excuses aan voor wat er gebeurd is. Het ziet er echt belachelijk uit. Ik kon niet meer helder nadenken. Mijn hartslag zat boven de 190 slagen per minuut, maar dat is geen excuus. Ik raakte in paniek en was bang om tijd te verliezen.”