Vrouw reageert ludiek op beschuldigingen té luide vrijpartij

Een vrouw uit Queensland heeft een briefje in de bus gekregen van een buurvrouw die klaagde over de ‘luide voorstelling’ die uit haar slaapkamer kwam. Maar ze wist een geweldig antwoord te schrijven!

De oudere buurvrouw wandelde met haar kleindochter voorbij het slaapkamerraam en hoorde iets te luide geluiden. “Ik wist niet hoe ik die rare geluiden aan mijn kleindochter moest uitleggen. Ik wil je privacy niet schenden, maar ik zou je toch graag willen adviseren om je raam in het vervolg te sluiten”, klinkt het.



Dat was buiten haar buurvrouw gerekend. De vrouw die het briefje ontving, postte het schaamteloss op sociale media met volgende boodschap: “Helaas waren we op die dag in het buitenland. Toch bedankt, Sunshine Coast-buurtgenoten en onze anonieme buurvrouw om dit door te geven. Onze ‘housesitter’ heeft toegegeven dat zij schuldig was aan de geluidsoverlast.” De eigenaars van het huis betuigen vervolgens nog hun oprechte schaamte over de valse beschuldiging aangezien ze “al veel te lang getrouwd zijn om zich met zulke overgave op dergelijke activiteiten te storten voor zonsondergang.”

Reacties

21-05-2018 13:14:43 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.290

OTindex: 2.891

Quote:

al veel te lang getrouwd zijn om zich met zulke overgave op dergelijke activiteiten te storten voor zonsondergang ????? Kan dat? Te lang getrouwd zijn voor passie en een potje rampetampen?

Volgens mij kan je daar nooit te oud of langdurig samen voor zijn! ????? Kan dat? Te lang getrouwd zijn voor passie en een potje rampetampen?Volgens mij kan je daar nooit te oud of langdurig samen voor zijn!

21-05-2018 13:19:16 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.711

OTindex: 17.717

@merlinswit : Toch heb ik het idee dat mijn vader, met 93, die leeftijd toch wel te boven is. Al was het alleen maar wegens voortschrijdende invaliditeit

21-05-2018 13:20:38 merlinswit

Erelid



WMRindex: 3.290

OTindex: 2.891



@Emmo : Toch zijn er speciale sekswerkers voor bejaarden en invaliden.

21-05-2018 14:09:10 Lennox

Oudgediende



WMRindex: 6.877

OTindex: 1.333

@Emmo : . Dat idee heb ik bij mijn vader ook maar ik merk wel dat de dames van zijn kaartclubjes hem een charmante verschijning vinden. Dus voor de zekerheid onthoud ik mij van commentaar . . Dat idee heb ik bij mijn vader ook maar ik merk wel dat de dames van zijn kaartclubjes hem een charmante verschijning vinden. Dus voor de zekerheid onthoud ik mij van commentaar

