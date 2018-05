Schattig! Pasgeboren tweeling kan niet zonder elkaar

Dit is het schattigste wat je vandaag zal zien! Wanneer deze pasgeboren tweelingbroertjes net na de bevalling voor het eerst uit elkaar gehaald worden, beginnen ze onophoudelijk te huilen. De enige manier om hen te troosten? Ze opnieuw lekker dicht bij elkaar leggen.Het is een vertederend zicht: de twee broertjes zijn aan het huilen en pas wanneer ze opnieuw naast elkaar gelegd worden, houden ze ermee op. Papa van de tweeling, Dane Lyman, plaatste het filmpje van zijn kersverse zonen op Facebook. De video werd meer dan 5 miljoen keer bekeken.Lyman maakte de schattige beelden meteen na de bevalling voor zijn vrouw. Zij kon dit prachtige moment niet zien maar is dankbaar dat het op camera staat. De tweelingbroertjes Weston en Caleb zijn ondertussen 11 weken oud.