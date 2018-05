Drone stort neer bij crèche in Groningen en raakt peuter

Bij kinderdagverblijf Hamertje Tik in de Groningse wijk Beijum is woensdag een drone neergestort. Een peuter werd daarbij geraakt en moest naar de dokter.



De drone kwam uit het niets uit de lucht vallen, reageert Hamertje Tik. De peuter hield er een gekneusde voet aan over.



De politie heeft buurtonderzoek gedaan en de eigenaar van het onbemande vliegtuigje opgespoord. De drone en het besturingssysteem zijn in beslag genomen. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt, het openbaar ministerie beslist of de drone-eigenaar wordt vervolgd.



,,Die kans is groot’’, zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer. ,,Een drone mag niet boven bebouwing vliegen en geen mensen in gevaar brengen. Hier zijn beide regels overtreden.’’



De regels voor het vliegen met drones zijn bij eigenaren vaak niet bekend, aldus de politie. Een drone voor recreatief gebruik mag niet vliegen boven mensen, (spoor)wegen, gebouwen en andere bouwwerken. Vliegen mag alleen bij daglicht, als de drone in zicht is, niet hoger dan 120 meter en niet in de buurt van andere luchtvaartuigen.



De hoogte van de boete of straf bij verkeerd gebruik van een drone hangt af van de soort overtreding. Daarbij speelt bijvoorbeeld mee of de drone beroepsmatig of hobbymatig wordt gebruikt en of er mensen in gevaar zijn gebracht.

