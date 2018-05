Slechts één café in Enschede schenkt geen alcohol aan minderjarigen

Jongeren onder de 18 jaar hoeven in Enschede geen moeite te doen om alcoholhoudende drank te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de UT in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP.



In alle sectoren waar alcohol wordt verkocht, scoort Enschede slechter dan de gemiddelde uitkomst van een vergelijkbaar landelijk onderzoek. De gemeente is geschrokken van het onderzoek.



In opdracht van de gemeente zijn 17-jarigen de stad ingestuurd om te kijken in hoeverre de leeftijdsgrens bij verkoop van alcohol wordt nageleefd. Op de rondgang langs 228 verkooppunten is hen zelden naar een identiteitsbewijs gevraagd.



Volgens woordvoerder Ton Kamp van de gemeente Enschede kunnen overtreders een boete krijgen die kan oplopen tot 1360 euro. Bij herhaling lopen horeca-ondernemers het risico dat hun drank- en horecavergunning wordt ingenomen.



De gemeente wil op diverse manieren komen tot een betere controle op leeftijd. Daarover zijn deze week in een convenant afspraken gemaakt met politie, Koninklijke Horeca Nederland en Vereniging Horeca Stad Enschede. Dat de gemeente zich in eerste instantie richt op de cafés is niet verwonderlijk. Bij de 57 bezochte kroegen werd slechts in één geval de jeugdige mysteryshopper een biertje geweigerd.



Het komende jaar worden er regelmatig opnieuw mysteryshoppers op pad gestuurd.

Reacties

20-05-2018 16:36:11 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.388

OTindex: 1.230

Het mag niet, daar is de wet duidelijk in.

Maar het probleem wordt neergelegd bij de uitbaters, maar een minderjarige gaat als die ergens geen drank krijgt naar de volgende.

De minderjarige is dus niet strafbaar.

En op een drukke avond waar iemand 10 bier besteld en je controleert zijn leeftijd dan is het niet te doen als er dan 1 biertje bij een minderjarige beland.

Hetzelfde geld voor de tabaksverkoop.

En als de gemeente 17 jarigen op pad stuurt om bier te kopen dan zet de gemeente een minderjarige mysteryshopper aan om de wet te overtreden.

Daarom doen ze het tegenwoordig ook met 18 jarigen die er jong uitzien.

