Deense start-up lanceert ondergoed dat je niet hoeft te wassen

Je onderbroeken weken aan een stuk niet wassen? Het lijkt walgelijk, maar volgens de Deense start-up Organic Basics is het vanaf heden mogelijk. Hun idee is gebaseerd op kledij dat NASA-personeel draagt.



De start-up Organic Basics verkoopt t-shirts, onderbroeken en sokken die je wekenlang kan dragen zonder dat ze beginnen te stinken. In de stof zit een component genaamd 'SilverTech 2.0' die 99% van de bacteriën doodt, inclusief vervelende geurtjes. Het high-tech ondergoed moet water en energie besparen. Ook zijn alle materialen recycleerbaar. De ontwerpers haalden hun inspiratie bij ruimteagentschap NASA. Astronauten moeten vaak lange periodes in kleine ruimtes doorbrengen. Vanwege praktische redenen en om ziektes te voorkomen krijgen de astronauten kledij met vergelijkbaar materiaal. "We zijn ervan overtuigd dat onze uitvinding de wereld gaat vooruithelpen. De mode-industrie is de op één na meest vervuilende ter wereld. Daar moet verandering in komen", aldus een woordvoerder van Organic Basics.

Reacties

20-05-2018 09:12:26 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.212

OTindex: 9.914

S Ik draag nooit ondergoed onder mijn pausjurk

20-05-2018 09:16:58 stora

Oudgediende



WMRindex: 10.388

OTindex: 1.230

@De Paus, Nou zie ik altijd dat gelovigen de ring van de Paus kussen.

Waarom niet het kruis?

Dat is bij Uwe geiligheid makkelijker als je geen ondergoed draagt,

20-05-2018 09:19:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.693

OTindex: 17.705

Ik vraag mij af wat dat "silvertech 2.0" doet met mijn remsporen. Worden die ook verwijderd?

20-05-2018 09:22:57 allone

Stamgast



WMRindex: 33.783

OTindex: 64.367



: ze zullen iig niet ruiken Quote:

De mode-industrie is de op één na meest vervuilende ter wereld de mode-industrie, of de kleding-industrie? Want hoeveel mensen zijn er nou geinteresseerd in mode? Handig als je op vakantie gaat: geen koffers meer nodig @Emmo : ze zullen iig niet ruikende mode-industrie, of de kleding-industrie? Want hoeveel mensen zijn er nou geinteresseerd in mode?

20-05-2018 09:28:02 Emmo

Stamgast



WMRindex: 32.693

OTindex: 17.705



Die moet het hebben vaak wisselende collecties waarbij de meest buitenissige "creaties" over de meest buitenissige creaturen gehangen worden.



Het overgrote deel van de mensen draagt de kleding functioneel. Pas als de mode in het spel komt wordt kleding vervangen voor zij versleten is. @allone : Ik neem aan de mode industrie.Die moet het hebben vaak wisselende collecties waarbij de meest buitenissige "creaties" over de meest buitenissige creaturen gehangen worden.Het overgrote deel van de mensen draagt de kleding functioneel. Pas als de mode in het spel komt wordt kleding vervangen voor zij versleten is.

20-05-2018 09:34:07 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.039

OTindex: 3.435

Maakt niet uit of het werkelijk zo is, maar ik zou me toch niet echt fris voelen als ik na mijn dagelijkse poedelbeurt de onderbroek van de vorige dag weer zou aantrekken.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: