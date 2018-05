Laptop met examenopdrachten weg: student wil beelden dief publiceren

Student Rodin Waalkens uit Groningen baalt als een stekker. Zijn laptop is gestolen in de Subway in Paddepoel. Net nu hij die zo hard nodig heeft voor zijn studie.



De ICT-student van het Noorderpoort zat maandag na het examen Nederlands in het broodjeshuis. Toen hij wegging, vergat hij zijn rugzak met laptop en toebehoren. ,,Heel stom van me. Toen ik terug ging was de tas weg.’’



Een drama, want z’n studiebestanden staan erop. ,,Al m’n projecten en opdrachten van de afgelopen twee jaar. Een groot deel was net klaar en moest ik nog inleveren.’’



Van Subway kreeg hij de beelden van de beveiligingscamera’s. ,,Je ziet heel duidelijk dat ik binnen kom met tas en vertrek zonder. Later komt iemand de zaak in die weggaat met mijn tas.’’ De dief is volgens hem heel duidelijk te herkennen. ,,Als je hem kent, weet je wie het is.’’



De student heeft een bericht op Facebook gezet. Hij roept getuigen op zich te melden. En hij heeft een mededeling voor de dader. De persoon in kwestie kan de spullen inleveren bij Subway of bij de politie. Of hij stuurt Rodin een bericht via Facebook. Zo niet, dan verspreidt de student de beelden van de dader volgende week via sociale media.



Rodin heeft aangifte gedaan. ,,De politie doet onderzoek. Ik snap best dat de man gebruik maakte van de gelegenheid en ik doe een goed woordje voor hem als hij mijn laptop terug geeft.’’



Hij houdt er rekening mee dat de dief zijn spullen heeft verpatst. ,,Dan is mijn schoolwerk weg. Verschrikkelijk.’’ Hij praat al met de school over een mogelijke oplossing. ,,Misschien kan ik vervangende opdrachten maken. Dit is een drama.’’

Reacties

20-05-2018 09:36:23 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.039

OTindex: 3.435

Daarom drie gouden tips:

1. Maak backups

2. Maak backups

3. Maak backups

20-05-2018 09:39:13 allone

Stamgast



WMRindex: 33.783

OTindex: 64.367

@venzje : vooral die laatste tip is heel belangrijk

20-05-2018 09:46:04 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.039

OTindex: 3.435

@allone :



In de predigitale tijd had een buurtgenoot van mij eens zijn tas met drie jaar promotieonderzoek naast de auto laten staan. Het behalen van zijn doctorstitel is daardoor uiteindelijk ruim een jaar opgeschoven.



Laatste edit 20-05-2018 09:50 In de predigitale tijd had een buurtgenoot van mij eens zijn tas met drie jaar promotieonderzoek naast de auto laten staan. Het behalen van zijn doctorstitel is daardoor uiteindelijk ruim een jaar opgeschoven.

20-05-2018 09:54:30 allone

Stamgast



WMRindex: 33.783

OTindex: 64.367

@venzje : Sjee. Sommige dingen kun je echt beter niet verliezen / vergeten Sjee. Sommige dingen kun je echt beter niet verliezen / vergeten

20-05-2018 10:28:45 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.300

OTindex: 1.846

Een ICT student die geen backups maakt hoort sowieso niet te slagen.

20-05-2018 12:11:06 lonewolf

Erelid



WMRindex: 1.255

OTindex: 918





@venzje : ik heb op een harde manier de 2de regel geleerd. Heeft me ca 60 uur gekost om mijn scriptie opnieuw te schrijven. Omdat ik wel 1 extra backup had. Echter allebei op de zelfde pc op een andere hdd, maar ja stroompiek door mijn PC en beide hdd kapot(en nog wat extra dingen).

20-05-2018 14:24:14 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.526

OTindex: 2.976





Ik vind de adviezen van @Jura6 : Zo is dat, hij had op zijn minst nog in cloud kunnen werken en daar z'n werk op kunnen slaan. Een domme ICT-er, daar zit dus niemand op te wachten.Ik vind de adviezen van @venzje : helemaal te gek, dit had deze student ICT eerder moeten weten.

20-05-2018 15:07:04 allone

Stamgast



WMRindex: 33.783

OTindex: 64.367

@omabep :

Ik vind de adviezen van QuoteIk vind de adviezen van @venzje : helemaal te gek, dit had deze student ICT eerder moeten weten. ja, vooral die derde tip, toch?! Die vind ik het beste

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: