Drie mannen probeerden Patricia te beroven van hond Zoran: Hij beet zo in zijn arm

Rustig ging Patricia wandelen met hond Zoran, in een bos waar ze al jaren komt. Plotseling werd ze gegrepen door drie mannen. Ze wilden geen geld of juwelen, maar haar hond. "Waarschijnlijk wilden ze hem gebruiken voor hondengevechten."Het bos in haar dorpje vlak boven Eindhoven vermijdt Patricia Otten Gerwen maar even. Ze kreeg daar woensdag de schrik van haar leven. Ineens werd ze van achter gepakt door een man, en stonden er twee mannen voor haar. "Ik dacht 'ik word door drie man verkracht'. Tot ze vragen begonnen te stellen over mijn hond."Ze wilden bijvoorbeeld weten hoe oud het beest is, en of hij gezond is. "Ze wilden hem gebruiken voor hondengevechten", denkt Patricia. Maar het beest dat ze al tien jaar heeft wilde ze niet zomaar opgeven. "Ik trok de riem strakker naar me toe. Als je mijn hond wilt meenemen, moet je mij ook maar meenemen."Toen Patricia van de eerste schok was bekomen, besloot ze actie te ondernemen. Ze trapte naar achter, in de knie van haar belager. Toen hij een klap wilde geven, greep haar hond in: "Zoran beet hem, en liet gelijk weer los." Op het moment dat de overvaller een tweede klap wilde geven, beet Zoran en liet hij niet meer los.Een tweede man wilde Patricia vastpakken, maar daar dacht zij anders over. "Ik heb hem zo hard mogelijk op zijn kaak gestompt", zegt ze. Toen hij wilde slaan, beet Zoran ook de tweede man. Toen kregen ze de kans om weg te rennen. "Zoran heb ik met alle kracht mee moeten sleuren want hij wou alleen maar verdedigen en bijten. Ik heb hem nog nooit zo boos en agressief gezien."Patricia heeft even later 112 gebeld, waarop een aantal agenten het bos is gaan doorzoeken. De daders zijn nog niet gepakt, maar de politie is nog steeds naar ze op zoek. "Wij proberen nog via EHBO-posten in de omgeving te achterhalen of zich mensen met bijtwonden hebben gemeld", laat een woordvoerder weten.Volgens de politie is, naast Patricia, ook nog een man aangesproken door de daders. Of daar ook geweld bij is gebruikt weten ze niet, want de man heeft geen aangifte gedaan. Wel vragen ze hondenbezitters in de omgeving om op te letten."Op het moment dat je het niet vertrouwt, dan graag melding maken bij de politie. Als de situatie bedreigend is via 112, en anders via 0900-8844." Je kunt volgens de woordvoerder ook nog informatie verzamelen, door bijvoorbeeld een kenteken te onthouden of foto's en filmpjes te maken van verdachte situaties. "Dat kan ons helpen in het onderzoek."