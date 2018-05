Tegenvaller: gigantisch hotelzwembad blijkt bij aankomst pierenbadje

Elke vakantieganger zal het wel eens hebben meegemaakt: bij het boeken ziet het er prachtig uit op de foto's, maar als je aankomt valt het toch een beetje tegen. Dat overkwam ook de Engelse Jenny. De gigantische infinity pool in haar hotel bleek nét een beetje kleiner te zijn."Ons hotelzwembad in Vietnam… Booking.com versus de realiteit", schrijft Jenny op haar Twitter. "We zijn opgelicht". Toen ze het hotel boekte, dacht ze lekker baantjes te kunnen trekken, maar het blijkt uiteindelijk te gaan om een piepklein badje.Op Twitter zette ze de foto's naast elkaar, en dat leidde tot een storm van reacties. Veel mensen raden haar aan om de fotograaf in te huren, omdat ze het toch wel heel knap vinden wat hij van het pierenbadje heeft weten te maken. Ook ziet één scherpe Twitteraar dat het trappetje zelfs te klein is voor het 'welcome-matje'. De laatste letter 'e' past er niet eens op.Jenny zelf vindt het wel grappig allemaal. Booking.com (waar de foto's in eerste instantie op stonden) heeft contact met haar gezocht. Ze hebben aangeboden haar klachten in behandeling te nemen, maar dat hoeft voor Jenny niet. "Het is prima zo, ik hoef geen klacht in te dienen. Het is gewoon grappig", zegt ze. "En ik zag dat ze de foto's ook al snel hadden aangepast."