Japanse trein weer seconden te vroeg vertrokken: onvergeeflijk

Voor de tweede keer in een half jaar heeft een Japans ov-bedrijf excuses aangeboden voor een trein die seconden te vroeg vertrok. Dat is een doodzonde in het punctuele land.



De trein verliet het Notogawa Station in Midden-Japan om 07.11.35, in plaats om 07.12 uur precies. Enkele reizigers misten daardoor hun aansluiting en moesten zes minuten wachten.



"Het grote ongemak dat wij hebben veroorzaakt is echt onvergeeflijk", schrijft de treinmaatschappij JR West in een verklaring. "We zullen ons gedrag evalueren om te voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt."



Punctueel



Volgens plaatselijke media was de conducteur in de veronderstelling dat zijn trein moest vertrekken om 07.11 uur. Hij had zijn fout op tijd door, maar vreesde dat als hij de deuren weer zou openen, de trein vertraging zou oplopen. Omdat hij niemand meer zag wachten, liet hij de trein vertrekken. Later bleken er toch enkele reizigers gedupeerd te zijn.



In november ging het ook als eens mis in Japan: toen vertrok een trein 20 seconden te vroeg. In de rest van de wereld zijn dergelijke discrepanties verwaarloosbaar, maar de Japanse spoorwegen staan bekend om hun punctualiteit.

Reacties

19-05-2018 09:12:14 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.525

OTindex: 2.976

Goh, wat een schandaal zeg. 25 seconden te vroeg vertrokken, dat gaat hem zijn baan kosten.

19-05-2018 09:26:45 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.921

OTindex: 29.702

Er is maar één oplossing: publieke harakiri.

19-05-2018 09:41:10 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 3.081

OTindex: 673

Waarom excuses aanbieden als het grote ongemak onvergeeflijk is, dat lijkt mij in tegenstelling met elkaar.. Rare jongens, die Japanners

19-05-2018 11:18:31 allone

Stamgast



WMRindex: 33.775

OTindex: 64.341

Quote:

maar de Japanse spoorwegen staan bekend om hun punctualiteit nou heb ik toch pas gelezen dat daar regelmatig treinen een paar seconden te vroeg vertrekken. Een doodzonde! En een paar seconden te laat gebeurt nooit? Daar moet eerst nog onderzoek naar gedaan worden.

Stel je voor, een paar mensen moesten ZES minuten wachten op de volgende trein Een wereldramp. nou heb ik toch pas gelezen dat daar regelmatig treinen een paar seconden te vroeg vertrekken. Een doodzonde! En een paar seconden te laat gebeurt nooit? Daar moet eerst nog onderzoek naar gedaan worden.Stel je voor, een paar mensen moesten ZES minuten wachten op de volgende treinEen wereldramp.

19-05-2018 11:30:58 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.207

OTindex: 9.909

S Nou in Nederland is dat helaas wel anders, ik maak zelden mee dat de trein op tijd rijdt. Vaak mis ik een aansluiting en vaak staat de trein heel lang stil vlakbij het station, omdat het station te vol is. Je kunt niets plannen, het gaat altijd fout. En als je voor alle zekerheid een uur te vroeg vertrekt, loopt alles opeens gesmeerd en ben je een uur te vroeg waar je wezen moet.

19-05-2018 11:37:15 allone

Stamgast



WMRindex: 33.775

OTindex: 64.341

@De_Paus: dan moet je harder bidden: van de week had de trein 15 minuten vertraging, waardoor ik 15 minuten eerder op mijn plaats van bestemming was

19-05-2018 12:01:51 allone

Stamgast



WMRindex: 33.775

OTindex: 64.341





Laatste edit 19-05-2018 12:03 @Jura6 : haha, nee, ik snap het ook niet helemaal, maar ik moest overstappen en kwam op een trein terecht zodat ik sneller op mijn plaats van bestemming aankwam, dan anders het geval was geweest. Maar of die trein op het juiste tijdstip vertrok weet ik niet, zou het eens moeten onderzoeken. Iig functioneerde het beter dan de Japanse spoorwegen

19-05-2018 14:40:03 venzje

Oudgediende



WMRindex: 12.035

OTindex: 3.431

"Geachte reizigers. Door de stevige oostenwind heeft de intercity uit Enschede een versnelling opgelopen van omstreeks drie minuten. Onze excuses voor het ongemak."

19-05-2018 15:35:16 allone

Stamgast



WMRindex: 33.775

OTindex: 64.341

@venzje : uit Enschede of naar Enschede? Dat tweede zou bijna nog kunnen

