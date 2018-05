Vrouw stopt laxeermiddel in brownies voor collegaís

SALINE - Een 47-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Michigan is ontslagen nadat ze laxeermiddel in de brownies voor haar collegaís had gestopt. De l

18-05-2018 12:47:25 Noepetote

Nou ga ik een hele domme vraag stellen, maar wat zou het gevaar kunnen zijn van het eenmalig het laxeermiddel binnenkrijgen dat in die brownies zit?? Ik denk dat die mensen daar hooguit heel misselijk van worden, en heel snel naar het toilet moeten rennen... maar verder?? (Maar dat neemt niet weg dat het een heel misselijke streek is hoor! Letterlijk en figuurlijk misselijk)!

18-05-2018 12:47:42 botte bijl

dat enge mens besefte mogelijk niet wat voor schade zij had kunnen aanrichten

18-05-2018 13:15:43 Kobrakay

Wnplts: Arnhem

T S . Met vrienden kan het een leuk geintje zijn, maar op het werk wordt dat iets minder gewaardeerd. Dat heeft ze vast in die aflevering van That 70s Show gezien. Met vrienden kan het een leuk geintje zijn, maar op het werk wordt dat iets minder gewaardeerd.

