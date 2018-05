Plassend zoontje (3) steelt show tijdens huwelijksaanzoek

Zonsondergang, een bijzondere plek, en een vriendin die alles filmt: er kon niks meer misgaan bij het huwelijksaanzoek van de Amerikaan Kevin Przytula. Tot zijn zoontje besloot rustig een plasje te gaan staan doen.Als Kevin voor zijn vriendin op één knie gaat, heeft hij nergens anders meer oog voor. Ook niet voor zijn 3-jarige zoontje Owen die zegt 'Ik ga even buiten plassen'. Terwijl de man zijn liefde verklaart aan vriendin Allyssa, trekt kleine Owen rustig zijn broek naar beneden.Hun vriendin blijft nog even doorfilmen, maar na een tijdje kan ze haar lachen niet meer inhouden. "Jongens...?", zegt ze. Verbaasd kijkt het gelukkige stelletje op van hun kus, en zien ze hun zoontje staan plassen.Gelukkig konden ze er zelf wel om lachen. Kevin plaatste het filmpje op zijn Facebook, maar daar werd het na een tijdje verwijderd. Inmiddels heeft hij het filmpje ook op YouTube gezet, waar het al bijna 400.000 keer bekeken is.