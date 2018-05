Lonneke ontdekte de fout op HEMA-geodriehoek

"Tussen de 50 en 60 zit een fout, daar zitten geen negen maar elf streepjes." Lonneke van Krimpen was bezig met een wiskundesom toen ze precies dat stukje van haar geodriehoek nodig had. "Toen zag ik dat het niet klopte."Lonneke ontdekte de drukfouten op de geodriehoek van de HEMA. Eerst twijfelde ze even aan zichzelf, maar na natellen en navraag bij vriendinnen kreeg ze door dat het inderdaad niet goed was.Via internet zocht ze contact met de HEMA, vooral om anderen te helpen. "Ik was bang dat het anders misschien bij andere leerlingen fout zou gaan." En de HEMA reageerde: ze kon haar geodriehoek terugbrengen. Later maakte het bedrijf bekend dat alle foute geodriehoeken uit de handel worden gehaald.Maar dat lijkt nog niet overal te zijn gebeurd. "We waren bij de HEMA vanmiddag en toen heb ik natuurlijk even gekeken in het schap van de geodriehoeken." En ja hoor, ze vond nog steeds geodriehoeken met foute streepjes. "Ik dacht echt: eh, waarom is dit nog niet weg?"Maandag begint de examenperiode. Ook Lonneke moet dan aan de bak. Voor wiskunde staat ze er goed voor: een 7,7. "De kans dat ik door deze drukfout niet zou slagen is klein." Maar ze moet er niet aan denken dat ze met haar foute geodriehoek aan haar wiskunde-examen zou beginnen. "Van tevoren weet je niet wat er in het examen komt. Stel ik had precies dat stukje nodig gehad, dan was ik denk ik wel in de stress geraakt."